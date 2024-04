Tengelmann-Tochter So will Obi den Baumarkt-Thron zurückerobern

Dass das E-Commerce-Geschäft für Obi nur ein Teil der Lösung sein kann, begründet Gundel so: „Einfach, weil die Natur unserer Produkte anders ist als im Modebereich. Und das ist am Ende auch gut so für uns.“ Obi verkaufe alles, „von der kleinen Schraube bis zum Sack Zement über die Blumenerde bis hin zur Sauna. Also logistisch vielfältiger als es bei uns ist, kann es kaum gehen.“ Und angesichts dieser logistischen Herausforderungen habe das Onlinegeschäft im Baumarkt-Segment „natürliche Grenzen. Zumindest in der Entwicklung und auch in der absoluten Ausprägung des Onlineanteils.“ Nur eine Kombination aus stationär und digital könne funktionieren.