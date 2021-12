Teure Online-Schnelltests Preise für Corona-Tests haben sich seit November fast verdoppelt

Für die WirtschaftsWoche haben die Datenexperten Sebastian Klumpp und Laurenz Kögler die Preisentwicklung von insgesamt 76 verfügbaren Corona-Laienschnelltests gerastert, die in diversen Onlineshops verkauft werden. Das Resultat ist eindeutig: Am 1. Dezember haben Schnelltests demnach durchschnittlich rund 92 Prozent mehr gekostet als am 1. November. Bei einzelnen Angeboten registrierten die Experten Preissprünge von mehr als 300 Prozent, in einem Fall sogar von 471 Prozent.