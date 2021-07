Teures Experiment Galeria Kaufhof Karstadt und der Topshop-Reinfall

Kurz vor dem Weiterverkauf an Benko vermietete das Management noch Flächen in einigen großen Filialen an die britische Modekette Topshop, was seinerzeit schon bei einigen Kaufhof-Kennern für Stirnrunzeln sorgte, da das Warensortiment von Topshop eher auf kurzfristige Modetrends aufsetzte, was nicht gerade optimal zur eher konservativen Kaufhof-Kundschaft passte. Das hätte Kaufhof egal sein können, wenn denn Topshop einfach so in die Warenhäuser eingezogen wäre. Aber genau das war nicht der Fall.