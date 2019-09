Textil-Siegel für Nachhaltigkeit Grüner Knopf spaltet Modebranche

Der Gesamtverband Textil + Mode, der rund 350 deutsche Modemarken wie Falke, Olymp oder Eterna vertritt, hat jedoch kein Vertrauen in den grünen Knopf: „Wir können das neue Siegel nicht empfehlen“, sagt Ingeborg Neumann. Das vorgestellte Konzept schaffe nicht nur mehr Unklarheit, sondern bedrohe etablierte Formate: „Wir können nicht zulassen, dass die international etablierten Siegel und Zertifizierungssysteme, in die unsere Unternehmen seit langem viel investieren, Schaden nehmen“, erklärt Neumann. Dies wäre gerade für die vom Gesamtverband Textil + Mode vertretenden Mittelständler, die in scharfer Konkurrenz zu den globalen Bekleidungsketten stünden, ein großer Schaden hinsichtlich der Glaubwürdigkeit und somit auch für deren Wettbewerbsfähigkeit. Neumann: „Es macht für uns einfach keinen Sinn, ein nationales Siegel in einem globalen Markt zu haben“. Nach Einschätzung des Verbands könne der Grüne Knopf nicht halten, was versprochen werde.