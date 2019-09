Textil-Siegel für Nachhaltigkeit Grüner Knopf spaltet Modebranche

Derzeit sind 26 weitere Unternehmen im Prüfungsprozess, darunter auch Deutschlands größte Textil-Discounterkette Kik. Das Unternehmen habe „die Entstehung des Grünen Knopfes konstruktiv begleitet und sich frühzeitig für eine Prüfung der Unternehmenskriterien angemeldet“, sagt eine Unternehmenssprecherin. Da der Discounter aktuell geprüft werde, könne man bei Aldi aktuell keine Artikel mit dem Grünen Knopf kaufen. „Ob sich das künftig ändern wird, hängt für uns maßgeblich davon ab, wie hoch die Akzeptanz des Grünen Knopfes bei Verbrauchern ist“, erklärt die Sprecherin weiter. Kik teile zudem die Kritik am Grünen Knopf: Ein freiwilliges Siegel, das im Wesentlichen auf bereits bestehenden privaten Siegeln basiere, biete den Verbrauchern nur einen geringen Mehrwert. Stattdessen benötige man „ein Gesetz auf Europäischer Ebene, das Sorgfaltspflichten in Bezug auf soziale und ökologische Standards für alle Unternehmen verbindlich regelt“, fordert die Unternehmenssprecherin. Diese Ansicht teilt auch Lavinia Muth von Armed Angels – sollte die Mediale Debatte zu einem Shitstorm werden, könnte das die Kaufbereitschaft der Kunden einschränken, fürchtet die Nachhaltigkeitsmanagerin. Sie findet, man solle weniger Energie in freiwillige Branchenlösungen stecken und feste Rahmenbedingungen in Form von Gesetzen schaffen: „Das wäre viel effektiver, denn die Zeit etwas zu verändern ist knapp: Die Umweltbelastung und der soziale Druck durch die Textilindustrie zerstören die Lebensgrundlage der Menschen in den Produktionsländern“.