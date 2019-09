Textil-Zertifikat: „Der Grüne Knopf ist kein Garant für wirklich faire Herstellung“

Derzeit gibt es zahlreiche Siegel zur Zertifizierung von Ökologie oder Nachhaltigkeit in der Textilproduktion. Ist die Zusammenführung dieses Zertifikatdschungels unter dem grünen Knopf eine Verbesserung?

Das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung. Ich finde die Idee auch total unterstützenswert, weil die Regierung damit zeigt, dass sie etwas ändern will. Und zwar nicht nur hier, sondern auch an den Standorten, wo unsere Kleidung hergestellt wird. Das ist grundsätzlich super. Allerdings bin ich der Meinung, wir sollten weniger Energie in freiwillige Branchenlösungen stecken und feste Rahmenbedingungen in Form von Gesetzen schaffen. Das wäre viel effektiver, denn die Zeit etwas zu verändern ist knapp: Die Umweltbelastung und der soziale Druck durch die Textilindustrie zerstört die Lebensgrundlage der Menschen, die in den Produktionsländern leben. Als ich 2011 an einem Produktionsstandort in Indien war, habe ich gesehen, wie effektiv ein staatlicher Eingriff sein kann. NGOs haben dort jahrelang versucht, Öko-Standards zu etablieren. Dann kam die Regierung und hat von heute auf morgen 700 Färbereien geschlossen. Erstmal standen die Arbeitnehmer auf der Straße, aber heute hat man diese Fabriken so auf Vordermann gebracht, dass Abwasserstandards eingeführt werden konnten.