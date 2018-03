Textilbranche Hemdenhersteller Olymp expandiert nach Südostasien

20. Februar 2018 , aktualisiert 20. Februar 2018, 14:29 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Olymp will sein Geschäft in Südostasien ausweiten. Vier Verkaufspunkte in Bangkok haben in den vergangen Monaten bereits den Angang gemacht.