Textilbranche: Nachfrage nach Frühjahrsmode füllt Zara-Mutter Inditex die Kassen

Weil die Spanier nicht auf Asien setzen, sondern einen Großteil der Waren in Europa fertigen lassen, können sie neue Trends schneller von den Laufstegen in die Schaufenster bringen. Im Gesamtjahr peilt der Modekonzern nun weiterhin ein Plus bei den vergleichbar gerechneten Umsätzen von vier bis sechs Prozent an. Inditex-Aktien zogen zum Handelsstart ein Prozent an.