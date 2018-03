Textilbranche: Wachsendes Exportgeschäft treibt Modeindustrie

Immer wichtiger wird für die deutsche Modeindustrie das Exportgeschäft. Der Anteil der Ausfuhren liegt inzwischen bei mehr als 40 Prozent. Wichtigste Abnehmerländer sind die Schweiz, Österreich und die Niederlande. Doch auch in Großbritannien ist Mode „made in Germany“ beliebt. Vom Brexit sei bisher nichts zu spüren, sagte Lange. Auch in Russland verzeichneten die deutschen Hersteller 2017 erstmals wieder Umsatzzuwächse.