Textildiscounter Kik stoppt US-Expansion wegen Trump

Doch scheinen dem KiK-Chef die Risiken angesichts der Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump inzwischen offenbar zu groß. „Die drohenden Zölle würden uns voll treffen und unseren Vorteil im Einkauf weitgehend zunichtemachen“, zitierte das „Handelsblatt“ den Manager.

Der Textildiscounter werde nun die ohnehin geplante weitere Expansion in Europa noch einmal beschleunigen, kündigte Zahn an. Noch in diesem Jahr sollen die ersten KiK-Filialen in Rumänien eröffnen. Für 2019 oder 2020 sei der Markteintritt in Belgien und Frankreich geplant.