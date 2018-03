Textilhandel: Brutaler Umbruch im Modemarkt – So wollen C&A und Co. überleben

Und das Unternehmen treibt seine Expansion voran. Heute verkaufen die Iren bereits T-Shirts, Mäntel und Jeans in 25 Filialen in Deutschland und erzielte zuletzt einen Umsatz 750 Millionen Euro. Vor kurzem kündigte Deutschland-Chef Wolfgang Krogmann an, dass demnächst noch Läden in Ingolstadt und München eröffnen. „Außerdem sind Eröffnungen in Bonn, Wuppertal, Berlin und Kiel in der Pipeline“, sagte er dem Branchenblatt „Textilwirtschaft“.