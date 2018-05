Textilhandel: Modediscounter Takko prüft weiter Börsengang

Der international agierende Modediscounter Takko steht in Konkurrenz mit Primark, Kik oder H&M und verfügt über knapp 1900 Filialen in 17 europäischen Ländern. 70 Geschäfte seien im vergangenen Jahr hinzugekommen, heißt es in der Mitteilung zum Geschäftsbericht. Bereits im Frühjahr kündigte das Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr 100 weitere Neueröffnungen an.