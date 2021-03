Textilhandel Umsatz und Gewinn von Zara-Eigner Inditex schrumpfen

Lockdowns in vielen Ländern haben den spanischen Textilhändler Inditex im abgelaufenen Geschäftsjahr reichlich Umsatz und Gewinn gekostet. Die Erlöse sanken binnen zwölf Monaten um 28 Prozent auf 20,4 Milliarden Euro, wie der Eigner von Modeketten wie Zara, Bershka und Massimo Dutti am Mittwoch in Arteixo mitteilte. Zum Handelsstart verzeichnet die Aktie Verluste von gut 2 Prozent.