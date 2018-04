Textilindustrie in Bangladesch: „Die Katastrophe von Rana Plaza hätte verhindert werden können“

BonnKalpona Akter musste schon als 12-Jährige in den Textilfabriken von Bangladesch schuften. Seit 18 Jahren ist sie jetzt in der Gewerkschaft aktiv und ist heute Geschäftsführerin des Bangladesh Center for Worker Solidarity. Zum fünften Jahrestag des Einsturzes der Fabrik Rana Plaza mit 1134 Toten ist sie in Deutschland unterwegs, um in der Öffentlichkeit das Bewusstsein für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie ihres Landes wachzuhalten.