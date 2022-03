Textilkette: H&M schafft Umsatzsprung – Rückzug aus Russland trübt Ausblick

Im Zeitraum Dezember bis Februar stiegen die Erlöse um 23 Prozent auf 49,2 Milliarden Kronen (4,7 Milliarden Euro), wie H&M am Dienstag mitteilte. In lokaler Währung lag das Plus bei 18 Prozent. Die vollständige Bilanz soll Ende des Monats veröffentlicht werden.