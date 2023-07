Textilkonzern: Insolvenzverwalter verkauft Ahlers-Marken an Textilkette Röther

Das Kerngeschäft des insolventen Textilkonzerns Ahlers geht an den Modefilialisten Röther. Das Geschäft mit den Marken Pierre Cardin, Baldessarini, Otto Kern, Pioneer-Jeans und Pionier Berufskleidung werde an das Familienunternehmen aus dem württembergischen Michelfeld verkauft, teilte Ahlers am Montag in Herford mit.