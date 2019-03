Textilkonzern: Zara-Mutter Inditex profitiert vom Online-Handel

Bei Inditex fallen die Kosten in Euro an, einen Großteil seines Umsatzes erwirtschaftet der Konzern jedoch in anderen Währungen. Unter dem Strich blieb ein Gewinn in Höhe von 3,4 Milliarden Euro, zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Zudem kündigte das Unternehmen an, die Aktionäre künftig stärker am Gewinn zu beteiligen.