Textilmarke Wie Uniqlo mit Tennis-Star Roger Federer punkten will

Das Japangeschäft bleibt nämlich eine wichtige Ertragsbasis, um den teuren weltweiten Feldzug in neue Märkte zu finanzieren. Rund ein Jahrzehnt schrieb zum Beispiel das Nordamerikageschäft rote Zahlen. In Europa kämpft Uniqlo mit den Platzhirschen Zara und H&M, die sich schon die besten Geschäftslagen gesichert haben und in vielen Standorten gleich mehrfach vor Ort sind. Allein die Inditex-Marke Zara betreibt in Europa fast 1.400 Geschäfte.