Textilmarke: Wie Uniqlo mit Tennis-Star Roger Federer punkten will

Also muss neues Wachstum her. Etwa in Europa: Im vergangenen Herbst hatte sich Uniqlo mit einem Flagship Store in Barcelona erstmals auf das spanische Heimatterritorium von Weltmarktführer Inditex vorgewagt. Im August wird die erste schwedische Filiale in Stockholm und im Herbst das jeweils erste Uniqlo-Geschäft in Amsterdam öffnen.