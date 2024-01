The KaDeWe Group Glamour, Luxus, Insolvenz

Unzerstörbar? Inzwischen ist klar, dass auch die KaDeWe-Gruppe in den Insolvenzstrudel des österreichischen Immobilien- und Handelskonzerns Signa geraten ist: Ein Insider bestätigte der WirtschaftsWoche, dass die Luxuswarenhausgruppe beim Amtsgericht Berlin Charlottenburg am Freitag Insolvenz angemeldet hat. Die Mitarbeiter sollen im Laufe des Montags informiert werden. Anders als beim Schwesterunternehmen Galeria soll es bei der KaDeWe-Gruppe, zu der neben dem Berliner Flaggschiff am Kurfürstendamm auch das Alsterhaus in Hamburg und das Oberpollinger in München gehören, um ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gehen.