Thermomix gegen Cookit „Ich kenne die Verkaufszahlen. Das ist ein Witz“

Zu den Verkaufszahlen will sich Bosch nicht näher äußern. Der Cookit sei seit Juni 2020 in Deutschland und Österreich verfügbar. Das Unternehmen habe „schon viele Konsumenten“ für den Cookit begeistern können. Das zeigten auch „die tollen Ratings“ mit durchschnittlich 4,7 Sternen. In Frankreich und der Schweiz sei der Cookit erst später auf den Markt gekommen. Bosch sei „mit dem Start sehr zufrieden“. Die Münchener sehen ihre Vorteile gegenüber dem Thermomix in bestimmten Funktionen: Anbraten bei bis zu 200 Grad, XL-Topf mit drei Litern Fassungsvermögen und damit geeignet „für Familienportionen“.