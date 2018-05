Tickethändler: Eventim baut Geschäft in Spanien aus

München/BarcelonaDer Tickethändler und Veranstalter CTS Eventim hat sich die Mehrheit am spanischen Konzert- und Festival-Veranstalter Doctor Music gesichert. Die Beteiligung, mit der CTS im Bereich Live Entertainment nun in insgesamt zehn Ländern vertreten ist, belaufe sich auf 63,5 Prozent, teilte der im MDax notierte Konzern am Dienstag in München mit. Zum Kaufpreis machte die CTS mit Sitz in München und Hauptverwaltung in Bremen keine Angaben.