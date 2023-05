Tierschutz Deutsche Brüterei lässt männliche Küken im Ausland töten

Auch nach dem Verbot des Kükentötens in Deutschland werden junge Legerassen-Hähne aus deutschen Brütereien getötet – sie werden dafür ins Ausland transportiert. Drei Brütereien von Legerassen in NRW geben die männlichen Küken ins Ausland ab, wie das NRW-Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) der Deutschen Presse-Agentur am Freitag mitteilte. „Eine dieser drei Brütereien gibt an, dass die Hähne im Ausland getötet werden.“ Man habe im November 2022 bei den Brütereien angefragt, gehe aber weiter davon aus, dass die Zahlen aktuell seien, sagte eine Sprecherin.