Tina Müller modernisiert Parfumkette: Douglas hat ab August ein neues Logo

Dabei sollen zusätzliche auch neue Serviceangebote helfen. „Wir wollen künftig nicht nur Produkte verkaufen, sondern die Beauty-Services gleich mit – etwa ein schnelles Make-up oder andere Kosmetikanwendungen“, so Müller. „Dafür arbeiten wir derzeit am Aufbau einer Online-Serviceplattform, die wir nach und nach zu einer Art Marktplatz ausbauen werden.“ Ziel sei es, dass Kunden via App „Ort, Zeit und Art der Anwendung auswählen und dann problemlos einen Termin direkt bei Douglas oder auch in einem Kosmetiksalon, oder bei einem Frisör reservieren“, sagte Müller unserer Redaktion. Zudem will die Managerin einen Schnell-Lieferservice für Online-Bestellungen erproben. Vorbild ist der französische Markt. Dort erhalten Kundinnen des Parfümeriekonzerns schon heute Kosmetik auf Wunsch innerhalb von zwei Stunden nach ihrer Onlinebestellung. „Wir wollen den Schnell-Lieferservice auch in Deutschland testen und diskutieren gerade, für welche Städte das Angebot realistisch ist“, kündigte Müller an.