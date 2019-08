Tod eines CEO Warum ganz Indien um einen Geschäftsmann trauert

Die Idee, eine Kaffeehaus-Marke zu gründen, kam VG Siddhartha, als er ein Mitglied der Familie Herz traf, den Eigentümern der Hamburger Kaffeedynastie Tchibo. Der Inder Siddhartha wusste, dass die bekannteste deutsche Kaffeemarke 1949 in Hamburg mit einem kleinen Outlet begann und sich zur zweitgrößten Kaffeerösterei Europas entwickelte. „Wenn Tchibo es in 40 Jahren so weit bringen konnte, warum nicht auch wir“, sagte Siddhartha, der in eine alte Familie von Kaffeeplantagenbesitzern hineingeboren wurde, 2016 in einem Interview mit der Zeitung „The Times of India“. „Tchibo hat mich inspiriert, eine Marke zu gründen.“