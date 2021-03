Tönnies-Verkauf Auftakt zum letzten Akt

Dafür spräche jedenfalls ein Schreiben an die Belegschaft und an Lieferanten, in dem Clemens und sein Sohn Max die Verkaufsabsichten zurückweisen. In den vergangenen Stunden sei von interessierten Gruppen das Gerücht gestreut worden, dass Tönnies vor dem Verkauf stehe, heißt es. Man sei jedoch durch den Erfolg der vergangenen Jahrzehnte nicht müde, in die nächste Generation zu starten. Mit Sohn Maximilian sei die nächste Generation bereits im Management. Weiter heißt es in dem Rundschreiben, die Tönnies-Gruppe investiere stark in Deutschland, Dänemark, Großbritannien, China und Spanien. Man expandiere im Veggiemarkt und entwickle Haltungssysteme für Schweine. Diesen Kurs wolle Tönnies gemeinsam mit den in dem Schreiben angesprochenen Lieferanten und Mitarbeitern weiter verfolgen. Man lasse sich von den Gerüchten nicht beeinflussen und sei bereit für die Zukunft im Unternehmen.