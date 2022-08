Too Good To Go Wie die Inflation den Essensrettern hilft

Hennen ist Geschäftsführer von Too Good To Go in Deutschland – und testet die Angebote regelmäßig aus. Das Konzept: Supermärkte, Restaurants oder Bäcker können überzählige Lebensmittel einstellen, Hotels bieten Reste ihres Frühstücksbuffets an, zu günstigeren Preisen versteht sich. Die Kunden können das Essen dann in großen Papiertüten abholen. Too Good To Go empfiehlt Preise von drei bis fünf Euro, das sollen etwa dreißig Prozent des eigentlichen Warenwerts sein. Die Hotels und Restaurants bekommen so noch Geld für Lebensmittel, die sie sonst entsorgen müssten.