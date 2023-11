Torsten Martini Gericht bestellt Insolvenzverwalter für Signa-Tochter

Was den Fall so brisant macht: Das Unternehmen ist die erste große Signa-Gesellschaft, die in Deutschland Insolvenzantrag gestellt hat. Dahinter steckt auch Strategie: Denn das Signa-REM-Verfahren definiert in gewisser Weise vor, wohin die insolvenzrechtliche Reise geht. Da weitere Insolvenzanträge dem Vernehmen nach in Vorbereitung sind, könnte am Amtsgericht Berlin Charlottenburg nun ein Gruppengerichtsstand etabliert werden – und Martini zum vorläufigen Insolvenzverwalter in zahlreichen weiteren Signa-Verfahren bestellt werden.