Tourismus Reiseveranstalter melden Buchungszahlen über Vor-Corona-Niveau

Die hohe Inflation scheint die Reiselust der Menschen in Deutschland nicht zu bremsen. „Die Buchungseingänge der letzten Monate lagen weit über dem Stand vor der Pandemie“, berichtete Ingo Burmester, Chef der zur Rewe-Gruppe gehörenden DER Touristik Zentraleuropa am Dienstag. Der Umsatz liege in diesem Sommer 2022 bei den Konzern-Veranstaltern Dertour, Jahn Reisen, ITS, Meiers Weltreisen und Travelix über dem Niveau des Vor-Corona-Sommers 2019. „Wir haben eine neue Normalität“, so Burmester.