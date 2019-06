Tourismusbranche Ostergeschäft treibt Tourismus im April an

11. Juni 2019 , aktualisiert 11. Juni 2019, 09:32 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Dass die Ostertage in diesem Jahr in den April fielen, hat der deutsche Tourismusbranche ein deutliches Plus beschert. Die Übernachtungen schossen in die Höhe.