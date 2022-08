Touristikkonzern: Flugchaos bringt Tui um ersten Gewinn seit Corona-Ausbruch

Zusatzkosten durch Flugstreichungen in Großbritannien haben dem Touristikkonzern Tui im abgelaufenen Quartal die Rückkehr in die schwarzen Zahlen verhagelt. Flugausfälle, vor allem in Manchester, hätten mit 75 Millionen Euro belastet, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. „Ohne diese Zusatzkosten läge das bereinigte Konzern-Ebit bei 48 Millionen Euro und wäre damit das erste profitable Quartal seit Beginn der Pandemie.“