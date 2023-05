Touristikkonzern: Tui-Chef hält die Zeit der Billigflüge für beendet

Ebel sagte weiter, im ersten Sommer nach der Pandemie verzeichne Tui eine außergewöhnlich hohe Nachfrage. „Am besten ist Griechenland gebucht.“ In einigen Urlaubsorten gebe es fast keine freien Betten mehr. Generell beobachte er, dass sich die Menschen in Inflationszeiten ein Urlaubsbudget setzten, das sie nicht überschreiten wollten, so die Zeitung. „Im Durchschnitt geben unsere Kunden 1200 Euro pro Person aus“, sagte Ebel.