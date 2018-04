Toys’R’Us: Rettung für die deutschen Filialen

Der irische Spielwarenhändler Smyths Toys übernimmt das Geschäft von Toys’R‘Us in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das bestätigte Toys’R’Us der WirtschaftsWoche. Die Iren werden damit der größte Händler für Spielwaren und Babyartikel in Europa. Smyths Toys betreibt bereits 110 Spielwarengeschäfte und Online-Shops in Irland und Großbritannien und durch den Kauf von 90 Märkten und Online-Shops in der DACH-Region erweitern. Das Vorhaben muss noch gerichtlich genehmigt werden.