Toys'R'Us-Insolvenz: Gesamtbetriebsrat befürchtet Auswirkungen auf deutsches Geschäft

Der US-Konzern hatte im September Gläubigerschutz beantragt und eine Insolvenzvariante gewählt, die auf Sanierung abzielt. Dadurch blieben die Auswirkungen auf das operative Geschäft in Europa bislang begrenzt. Das könnte sich nun ändern. Toys'R'Us teilte am Donnerstag mit, dass die Filialen in den USA aufgelöst werden, da es nicht gelungen sei, einen Käufer zu finden. Auch eine Einigung mit den Gläubigern zur Umschuldung sei gescheitert. In Großbritannien sollen ebenfalls alle Filialen geschlossen werden.