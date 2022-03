Transport E-LKW laut neuer Studie bereits 2025 günstiger als Diesel-Modelle

Elektro-Lastwagen dürften Diesel-LKW bei den Gesamtkosten nach Einschätzung der Unternehmensberatung BCG schon in wenigen Jahren unterbieten. In der EU könnten mittlere und schwere LKW mit Batterieantrieb und 120.000 Kilometern Fahrleistung schon im Jahr 2025 auf Augenhöhe sein, in China und den USA schon früher. Elektro-Lastwagen mit Brennstoffzellenantrieb könnten bis 2030 folgen, schrieben die Branchenexperten von BCG in einer noch unveröffentlichten Studie, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.