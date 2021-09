Transportkosten: Post erhöht Paketpreise für Geschäftskunden

Die Post-Tochter DHL Paket schraubt ihre Preise für Geschäftskunden in die Höhe. Gestiegene Transport- und Personalkosten machten den Schritt vom 1. Januar an erforderlich, teilte der Bonner Konzern am Freitag mit. Zudem investiere die Post in die Infrastruktur, um die steigenden Paketmengen transportieren zu können.