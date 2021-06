Trendaktien Wie Gamestop und AMC ihre Meme-Aktien nutzen – auf Kosten der Investoren

In der Pandemie gab es nun gar keine Auswertungsfenster mehr: Die Kinos waren zu, die Filme erschienen direkt als Stream. Disney schob seinen eigenen Streaming-Service Disney+ ordentlich an, die wohl wichtigsten Filmreihen Star Wars und das „Marvel Cinematic Universe“ um die Avengers liefen hier exklusiv. Und das will Disney offenbar für den nächsten großen Kracher „Black Widow“ beibehalten: Er läuft zeitgleich in den Kinos und auf Disney+ an.