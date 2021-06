Trendaktien Wie Gamestop und AMC ihre Meme-Aktien nutzen – auf Kosten der Investoren

Die Unternehmen wollen aber auch selbst mitverdienen. AMC und Gamestop geben wiederholt Aktien per Direktplatzierung aus. Danke der hohen Kurse haben beide damit in diesem Jahr bereits über 1,5 Milliarden Dollar eingenommen. Börsenprofis sagen, hinter dem Aktienkurs stecke kein wirklicher Wert, über kurz oder lang würden die teuren Aktien wieder näher an die Werte vom Jahresbeginn fallen. Also ein Betrug an gutgläubigen Kleininvestoren, die immer mehr Geld in eine falsche Erfolgsstory stecken?