 Triton: Lebensmittel-Logistikkonzern Ifco Systems steht vor Verkauf an Finanzinvestor

Ifco stellt Plastikkisten her, in denen Obst und Gemüse vom Bauern bis zum Supermarkt transportiert werden. Triton habe in dem Bieterprozess die Nase vorn und die Beteiligungsfirmen EQT, Pamplona, PAI und Brookfield hinter sich gelassen, sagten mehrere mit dem Verfahren vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.