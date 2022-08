Trockenheit: Rhein-Pegel in Emmerich fällt auf Rekordtief von vier Zentimetern

Am Rhein, Deutschlands wichtigster Wasserstraße, zeichnet sich angesichts ausbleibender Regenfälle kein Ende des extremen Niedrigwassers ab – im Gegenteil: In Emmerich nahe der Grenze zu den Niederlanden wurde am Montag ein rekordtiefer Pegelstand von nur noch vier Zentimetern gemessen. Damit wurde der bisherige Tiefstwert vom Herbst 2018 mit damals sieben Zentimetern unterboten, wie die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) über das Portal Elwis mitteilte.