Trotz Coronakrise Handelsketten wollen Hunderte neue Läden eröffnen

Der französische Sporthändler Decathlon, der inzwischen 83 Märkte in Deutschland betreibt, will bis Ende des Jahres vier weitere Standorte sowie ein zusätzliches Logistikzentrum in Betrieb nehmen.



Neben Discoutanbietern treiben vor allem Bio-Supermärkte ihre Expansionspläne voran. So sollen beim Branchenpionier Alnatura zu den bestehenden 136 Märkten im laufenden Jahr drei hinzukommen. „Fürs nächste Jahr planen wir acht bis zehn neue Märkte“, teilt das Unternehmen mit. Wettbewerber Dennree, mit mehr als 300 Denn’s-Läden Biomarktführer in Deutschland und Österreich, peilt sogar „jährlich bis zu 40 neue Standorte“ an. Bei der Supermarktkette Tegut, die in ihren 278 Filialen ebenfalls stark auf das Thema Naturkost setzt, stehen bis zu zehn Neufilialen auf der Expansionsliste.



