Trotz Staatshilfe Modefilialist Orsay startet Schutzschirm-Insolvenz

Das Modeunternehmen Orsay will sich über eine Schutzschirm-Insolvenz restrukturieren. Bereits am vergangenen Freitag wurde ein entsprechender Antrag beim zuständigen Amtsgericht Offenburg eingereicht und mit drohender Zahlungsunfähigkeit im ersten Quartal 2022 begründet, berichtet die „Textilwirtschaft“. Die Mitarbeiter wurden am Montagmorgen über den Schritt informiert.