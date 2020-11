Trusted-Shops-Gründer Black Friday: „Manche Angebote sind zu günstig, um wahr zu sein“

All das hat Ihnen ein so gutes Geschäft beschert, dass Sie Ihren 600 Mitarbeitern einen Bonus zahlen konnten?

Genau. Als wir das gesamte Unternehmen im März ins Homeoffice geschickt haben, waren wir sehr vorsichtig bei den Kosten. Wir haben etwa Einstellungen heruntergefahren. Dann haben wir schnell gemerkt: Das funktioniert viel besser als gedacht. Unsere Jahresziele werden wir voraussichtlich erreichen. Allerdings mussten wir zum Beispiel unsere Sommer- und Weihnachtsfeier absagen. Da wollten wir unseren Mitarbeitern einfach etwas zurückgeben. In dem Fall den Corona-Bonus in Höhe von 500 Euro.