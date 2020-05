Uber, Lieferando, Clevershuttle Welche Plattformen faire Arbeitsbedingungen bieten - und welche nicht

Der Berliner Fahrdienstleister Clevershuttle bietet nach einer wissenschaftlichen Untersuchung der zehn bedeutendsten digitalen Plattformen für seine Mitarbeiter die fairsten Konditionen. Die Tochter der Deutschen Bahn erzielte in einer Studie der TU Berlin und der Universität Oxford neun von zehn möglichen Punkten. Am schlechtesten schnitt in der Untersuchung des Fairwork-Projektes zu den Arbeitsstandards der US-Fahrvermittler Uber ab, der nur einen von zehn möglichen Punkten erzielte.