Überangebot bei Ferienfliegern: Warum Tui-Chef Joussen die eigene Airline ausbaut

Der Vorteil im Fall von Tui: Zeigt sich, dass sich Zimmer in einem Hotel zum Beispiel in Großbritannien zu einem besseren Preis als etwa in Deutschland verkaufen lassen, kann die Software Zimmerkontingente nach Großbritannien verlagern. „Im Schnitt setzen wir 900 Euro pro Feriengast um“, so Joussen: „Die Frage ist, ob wir daraus 920 machen können. Ich glaube ja.“