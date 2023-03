Überlebenskampf Gläubiger stimmen Sanierungsplan für Galeria zu

Deutschlands letzte große Warenhauskette Galeria wird nicht zerschlagen. Die Gläubigerversammlung in Essen billigte am Montag mit großer Mehrheit den Sanierungsplan für den Konzern, wie dieser mitteilte. Der Galeria-Bevollmächtigte Arndt Geiwitz erklärte, der Plan gebe „Galeria Karstadt Kaufhof beste Chancen für eine Rückkehr in die Erfolgsspur“. Bei einer Ablehnung des Plans durch die Gläubiger – unter ihnen Lieferanten und Vermieter – hätte die Stilllegung des Geschäftsbetriebs bei Galeria gedroht. Die Gläubigerversammlung des ums Überleben kämpfenden Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof hat am Montag in Essen begonnen. Es seien knapp 40 Gläubigervertreter erschienen, sagte ein Sprecher des Amtsgerichts. Durch sie werde ein großer Teil der Forderungen vertreten.