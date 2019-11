Übernahme: Anheuser-Busch schluckt Craft-Bier-Brauerei

Die Übernahme ist eine Kehrtwende der weltgrößten Brauerei, die bereits 31,2 Prozent der Anteile an BREW hält und im August erklärt hatte, das Unternehmen nicht zu kaufen. Die Aktien der BREW schnellten nach der Glocke um 122,6 Prozent auf 16,32 US-Dollar in die Höhe und schweben in der Nähe des Angebotspreises von 16,50 US-Dollar in bar.