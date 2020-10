Übernahme durch Kaufland und Edeka Wird Real zum nächsten Kaiser’s Tengelmann?

Der Real-Fall mag in Details zwar anders gelagert sein, im Kern aber geht es um die gleiche Probleme: Gehen die Filialen an die Schwarz-Gruppe und Edeka würden ausgerechnet die beiden größten deutschen Lebensmittelhändler zusätzlich an Marktmacht gewinnen. Offiziell kündigte das Kartellamt bereits an, den Einfluss auf die Absatz- wie Beschaffungsmärkte intensiv zu prüfen. Die Behörde hat daher Auskunftsbeschlüsse an über 350 Lebensmittelhersteller verschickt, die 17 Produktgruppen betreffen, um mehr über die Einkaufskonditionen und damit über die Struktur- und Machtverhältnisse im Markt herauszufinden. Zudem werden die Einzugsbereiche, die Marktanteile und Marktverhältnisse jedes einzelnen Real-Marktes betrachtet.