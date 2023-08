Übernahme Fastfood-Riese Subway soll verkauft werden

In Deutschland betreiben Subways Franchisenehmer knapp 700 Filialen, wodurch die Kette laut Schätzungen des Branchenmagazins „Foodservice“ 2021 hierzulande einen Umsatz von 255 Millionen Euro erwirtschaftete. Damit gehört Subway zwar auch zu den großen Playern in der Gastronomie, jedoch weit abgeschlagen hinter Gigant McDonalds. Dieser betreibt mehr als doppelt so viele Filialen und machte 2021 einen satten Umsatz von 3,5 Milliarden Euro.



