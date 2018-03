Übernahme: Hello Fresh stärkt US-Geschäft mit Bio-Kochbox-Lieferant

Unklar ist, ob Hello Fresh am Ziel festhält, bis Ende des Jahres operativ die Gewinnschwelle zu knacken. Das seit November börsennotierte Unternehmen, an dem die Start-up-Schmiede Rocket Internet mehr als 40 Prozent hält, will am Mittwoch seine Ziele fürs laufende Geschäftsjahr bekanntgeben. Hello Fresh konkurriert in den USA mit dem schwächelnden Wettbewerber Blue Apron.